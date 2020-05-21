АМКУ требует прекратить продажу авиабилетов до завершения карантина

21 мая, 2020, 17:17

Антимонопольный комитет Украины предоставил рекомендации авиаперевозчикам воздержаться от распространения информации о возможности приобрести билеты и совершить перелет до завершения карантина

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отметили в пресс-службе, такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, "поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности".

По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантин может быть продлен на неопределенный срок.

Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод". Возмещение стоимости перевозки форма обратной связи не предусматривает.

"Итак, пассажирам предоставляется полная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", - говорится в сообщении.

Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию: