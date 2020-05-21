АМКУ требует прекратить продажу авиабилетов до завершения карантина
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как отметили в пресс-службе, такая информация авиакомпаний может ввести в заблуждение потребителей, "поскольку может быть воспринята как гарантированное восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и другими странами, что не соответствует действительности".
По имеющейся в комитете информации, авиаперевозчики осуществляют распространение информации о возможности покупки авиабилета на регулярные авиарейсы сообщением между Украиной и другими странами с 23 мая 2020 года. При этом они не указывают, что карантин может быть продлен на неопределенный срок.
Кроме этого, некоторые авиаперевозчики, по результатам отмены рейсов, предлагают потребителям авиауслуг на собственных сайтах только две опции обратной связи - "Изменить бронирование" и "Обменять билет на промокод". Возмещение стоимости перевозки форма обратной связи не предусматривает.
"Итак, пассажирам предоставляется полная информация (замалчиваются другие варианты обязательных опций, предусмотренных авиационными правилами) о возможности реализации их прав в полном объеме", - говорится в сообщении.
Среди авиакомпаний, которые распространяли соответствующую информацию:
- Wizz Аir - открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая 2020 года.
- "Международные авиалинии Украины" - с 23 мая 2020 года предлагала забронировать билеты на значительное количество рейсов. Согласно онлайн-табло компании были запланированы как международные, так и внутренние рейсы.
- Czech Airlines - сообщила на своем сайте о том, что с 24 мая 2020 возобновит рейсы в Киев (7 рейсов в неделю), а с 25 мая 2020 - в Одессу (3 рейса в неделю).
- Lufthansa - планировала частично восстановить перевозки из Украины с 1 июня. Можно было забронировать билеты рейсы из Киева в Берлин и Франкфурт.
- Ryanair - предлагала на июнь бронирование только в Германию и Литву.
- Swiss - планировала открыть регулярные авиарейсы из Цюриха в Киев с 21 июня 2020 года.
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