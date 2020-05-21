Американского спортсмена, который спас сына на пляже, нашли мертвым

21 мая, 2020, 08:44

Американский боец Шед Гаспард, который спас сына на пляже в Калифорнии, найден мертвым

Об этом сообщает TMZ.

Гаспард погиб 17 мая на тихоокеанском пляже в Лос-Анджелесе, спасая своего сына. Они попали в сильное разрывное течение, боец прыгнул в воду, чтобы помочь мальчику, но ситуация вышла из-под контроля.

Спасателям удалось вытащить ребенка из воды, а Гаспарда накрыло еще одной волной, после чего он пропал без вести. Полиция Лос-Анджелеса несколько дней вела поиски мужчины.

Тело Шеда Гаспард было найдено спасателями Лос-Анджелесе 20 мая примерно в 16:00 по местному времени.

39-летний боец выступал в популярном в мире рестлерском промоушене WWE и снимался в фильмах.

Напомним, 17 мая американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести во время отдыха с сыном на тихоокеанском побережье в Лос-Анджелесе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb