Американского спортсмена, который спас сына на пляже, нашли мертвым
Об этом сообщает TMZ.
Гаспард погиб 17 мая на тихоокеанском пляже в Лос-Анджелесе, спасая своего сына. Они попали в сильное разрывное течение, боец прыгнул в воду, чтобы помочь мальчику, но ситуация вышла из-под контроля.
Спасателям удалось вытащить ребенка из воды, а Гаспарда накрыло еще одной волной, после чего он пропал без вести. Полиция Лос-Анджелеса несколько дней вела поиски мужчины.
Тело Шеда Гаспард было найдено спасателями Лос-Анджелесе 20 мая примерно в 16:00 по местному времени.
39-летний боец выступал в популярном в мире рестлерском промоушене WWE и снимался в фильмах.
- Напомним, 17 мая американский рестлер Шед Гаспард пропал без вести во время отдыха с сыном на тихоокеанском побережье в Лос-Анджелесе.
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