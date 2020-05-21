90% украинских рынков уже возобновили работу, - Минэкономики
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Отмечается, что по состоянию на 19 мая с 9600 проверенных Госпотребслужбой заведений более 7600 полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям, установленным главным государственным санитарным врачом.
Среди них:
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3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты)
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1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты)
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309 заведений общественного питания (кафе и рестораны)
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573 парикмахерские и салоны красоты;
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1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).
"Правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии. Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощение доступа к финансам (благодаря обеспечению новых кредитов и запуска грантовых программ), уменьшение расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки" . - говорится в сообщении.
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