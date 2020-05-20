 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский журналистке канала Медведчука: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно"

Зеленский журналистке канала Медведчука: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно"


фото: president.gov.ua
20 мая Владимир Зеленский сделал выпад в сторону медиахолдинга Виктора Медведчука во время пресс-конференции

Президент поделился своими мыслями о холдинге Медведчука на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Зеленский отвечал на вопрос "о конце эпохи бедности" и соответствующие действия власти:

"Вот, например, я вам скажу, вы же канал NewsOne?"

"Да, канал NewsOne, смотрите!" - ответила Панченко.

"Вас можно смотреть, слушать вас сложно", - отметил Зеленский.

"Канал NewsOne, например, 112 Канал и канал ZiK ..."

Зеленский отвлекся на ответ о конце эпохи бедности, отметив, что необходимы дополнительные 25 -30 мррд грн на зарплату.

"Вы знаете, например, что телевизионные каналы тратят где 1 миллиард, может миллиард сто миллионов тратят владельцы телеканалов на то, чтобы делать тот контент, который имеет влияние и лоббирование их интересов. И это не рекламные деньги, это из них, скажем так, бизнеса ", - отметил Зеленский.

"Чтобы помочь бедным, владельцам телеканалов надо тратить средства не на контент против Украины, не против Украины - против власти. Власть - это не Украина, хотя украинский народ ее избрал. И именно владельцы телеканалов, кстати, вы одна из тех групп, в которых эти средства могли бы тоже помочь нашей стране ", - подчеркнул Зеленский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с  Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать