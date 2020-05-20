Зеленский журналистке канала Медведчука: "Вас можно смотреть, слушать вас сложно"

20 мая, 2020, 13:16

Президент поделился своими мыслями о холдинге Медведчука на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

Зеленский отвечал на вопрос "о конце эпохи бедности" и соответствующие действия власти:

"Вот, например, я вам скажу, вы же канал NewsOne?"

"Да, канал NewsOne, смотрите!" - ответила Панченко.

"Вас можно смотреть, слушать вас сложно", - отметил Зеленский.

"Канал NewsOne, например, 112 Канал и канал ZiK ..."

Зеленский отвлекся на ответ о конце эпохи бедности, отметив, что необходимы дополнительные 25 -30 мррд грн на зарплату.

"Вы знаете, например, что телевизионные каналы тратят где 1 миллиард, может миллиард сто миллионов тратят владельцы телеканалов на то, чтобы делать тот контент, который имеет влияние и лоббирование их интересов. И это не рекламные деньги, это из них, скажем так, бизнеса ", - отметил Зеленский.

"Чтобы помочь бедным, владельцам телеканалов надо тратить средства не на контент против Украины, не против Украины - против власти. Власть - это не Украина, хотя украинский народ ее избрал. И именно владельцы телеканалов, кстати, вы одна из тех групп, в которых эти средства могли бы тоже помочь нашей стране ", - подчеркнул Зеленский.

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