Зеленский: Планируем найти $ 3 млрд на строительство мостов

20 мая, 2020, 11:50

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Мариинском парке, передает Еспресо.TV .

Президент заявил, что планирует найти $ 3 млрд на проект "Большие мосты" и пообещал, что в ближайшие 2-2,5 года в Украине достроят мост через реку Днепр в Запорожье.

Также Зеленский отметил, что по программе Большая стройка в этом году будет построено в 9 раз больше автомобильных дорог, чем годом ранее.

"Наша задача - построить все дороги государственного значения", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, всего в этом году будет построено 4,2-4,5 тысячи дорог. К концу своего правления Зеленский пообещал достроить все дороги государственного значения.