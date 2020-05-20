Зеленский: Планируем найти $ 3 млрд на строительство мостов
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Мариинском парке, передает Еспресо.TV .
Президент заявил, что планирует найти $ 3 млрд на проект "Большие мосты" и пообещал, что в ближайшие 2-2,5 года в Украине достроят мост через реку Днепр в Запорожье.
Также Зеленский отметил, что по программе Большая стройка в этом году будет построено в 9 раз больше автомобильных дорог, чем годом ранее.
"Наша задача - построить все дороги государственного значения", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, всего в этом году будет построено 4,2-4,5 тысячи дорог. К концу своего правления Зеленский пообещал достроить все дороги государственного значения.
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