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Espreso.tvОбществоЗеленский: Планируем найти $ 3 млрд на строительство мостов

Зеленский: Планируем найти $ 3 млрд на строительство мостов


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается сворачивать "большие программы" из-за пандемии коронавируса

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Мариинском парке, передает Еспресо.TV .

Президент заявил, что планирует найти $ 3 млрд на проект "Большие мосты" и пообещал, что в ближайшие 2-2,5 года в Украине достроят мост через реку Днепр в Запорожье.

Также Зеленский отметил, что по программе Большая стройка в этом году будет построено в 9 раз больше автомобильных дорог, чем годом ранее.

"Наша задача - построить все дороги государственного значения", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, всего в этом году будет построено 4,2-4,5 тысячи дорог. К концу своего правления Зеленский пообещал достроить все дороги государственного значения.

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