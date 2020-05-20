Зеленский о встрече с Путиным: я готов к любому формату

20 мая, 2020, 11:16

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Эспрессо.TV .

"Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться", - сказал он, отвечая на вопрос, понял ли он, что на украинских условиях Путин Донбасс не вернет, а следовательно, встречаться с ним нет смысла.

"Я еще раз говорю: Минский формат - приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который поможет приблизить нас к концу войны и возвращения наших территорий и людей. Мне - все равно. Нам нужен результат ", - подчеркнул Зеленский.

"Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях сейчас сложно. Но и с Германией, и с Францией, со всеми мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в нормандском формате ", - добавил он.