Зеленский о том, воюют ли российские военные на Донбассе: "Там есть разные"

20 мая, 2020, 13:05

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли вооруженные люди, которые стреляют в украинских воинов на Донбассе, российскими военными, сообщает Еспресо.TV .

"Они там разные. Я просто знаю, что там происходит. Там есть россияне, там есть украинцы, принявшие паспорта (российские - ред.) И теперь они граждане России - я даже не знаю, кто они, эти люди, которые с паспортами украинским и российским ... Те боевики, принявших российские паспорта - они уже граждане России ... Есть много доказательств причастности российских - там, десантура, мы все понимаем. и нет смысла это повторять каждый раз. Нет никакого предательства от президента Украины. Мы точно знаем, кто там есть. Мы точно знаем их количество. И знаем, почему они стреляют ", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, соглашается ли президент Украины, что российские военные есть на Донбассе, Зеленский ответил: "Там все есть. Да, и российские военные, и российские граждане. Там все они есть".

На вопрос, кто руководит боевиками на Донбассе, Зеленский сказал: "Когда на перегорел в Минске есть какие-то сложные моменты, и эти люди (представители боевиков) говорят:" нам надо выйти и позвонить ", мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем - из России идут команды ".