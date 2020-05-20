Зеленский хочет подписать с Орбаном меморандум для решения всех спорных вопросов

20 мая, 2020, 13:55

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .

"Каждый человек должен знать родной язык. Он не украинский, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, и мы знаем, из-за чего - именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка ", - сказал Зеленский.

Он сказал об этом в контексте вопрос журналиста по решению проблем "жителей Берегова" в рамках закона о функционировании государственного языка.

"Господин Орбан в течение года ищет со мной встречу. Я сказал, что готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, - хотя наши народы в дружеских отношениях - но я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время ", - добавил президент.