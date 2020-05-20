 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский хочет подписать с Орбаном меморандум для решения всех спорных вопросов

Зеленский хочет подписать с Орбаном меморандум для решения всех спорных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет подписать базовый меморандум с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном для решения всех проблемных вопросов украино-венгерских отношений

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, сообщает Еспресо.TV .

"Каждый человек должен знать родной язык. Он не украинский, например, в Берегово, но они должны знать украинский язык. С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, и мы знаем, из-за чего - именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка ", - сказал Зеленский.

Он сказал об этом в контексте вопрос журналиста по решению проблем "жителей Берегова" в рамках закона о функционировании государственного языка.

"Господин Орбан в течение года ищет со мной встречу. Я сказал, что готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум всего: и ситуации безопасности, уважения, меморандум уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, - хотя наши народы в дружеских отношениях - но я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время ", - добавил президент.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать