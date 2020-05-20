Зеленский - это ошибка украинского народа, - Княжицкий

20 мая, 2020, 15:58

Я с уважением отношусь к выбору украинского народа, но считаю его ошибочным

Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сказал журналистам Еспресо.TV в кулуарах Верховной Рады.

Народный депутат прокомментировал деятельность Владимира Зеленского за первый год на посту президента Украины.

"Даже до коронавируса экономика Украины упала, промышленное производство упало, внутренний валовой продукт упал. А то, что мы остались без международной поддержки, - самая большая ошибка Зеленского. Мы были втянуты в скандал с США, связанный с импичментом. Никаких достижений и Владимира Зеленского, и его правительств, и у его большинства в парламенте я вообще не вижу, скажу вам честно", - сказал Княжицкий.

Также народный депутат ответил на вопросы журналистов относительно шансов Владимира Зеленского быть избранным президентом на второй срок.

"Я надеюсь, что нет. Надо, во-первых, до того времени еще дожить. Я бы хотел, чтобы Украина в целостности и без поражений дожила до того времени, когда будут следующие президентские выборы, а потом будем смотреть, до чего Зеленский доведет эту страну и на какой срок он пойдет", - подчеркнул Николай Княжицкий.