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Espreso.tvОбществоYouTube удалил три российских пропагандистских канала, которые поддерживали боевиков

YouTube удалил три российских пропагандистских канала, которые поддерживали боевиков

20 мая видеохостинг YouTube удалил три канала пропагандистов РФ - News-Front, Anna News и "Крым24" за нарушение условий использования сервиса

Об этом сообщает Телекритика со ссылкой на российские СМИ.

"Около 30 тыс. подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши ругательства и комментарии - все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга", - возмутились пропагандисты с "Крым 24".

Отметим, канал российской пропаганды News Front имел 473 млн просмотров всех роликов, а Anna News - более 125 млн просмотров.

Все три агентства освещали войну на Донбассе со стороны россиян, называли российско-террористические войска "ополченцами" и вбрасывали фейки в информпространство.

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