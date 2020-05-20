Я подумаю, - Зеленский о возможном баллотирования на второй срок

20 мая, 2020, 12:37

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Я подумаю", - заявил Зеленский.

По его словам, любой кандидат, у которого поддержка 10, 15 или 16%, не имеет права идти в президенты Украины, потому что это означает, что общество его не поддерживает.

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