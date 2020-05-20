Я не должен о своей частной поездке предупреждать, - Зеленский о визите в Оман

20 мая, 2020, 13:41

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, посвященной первому году пребывания на посту президента Украины, сообщает Еспресо.TV .

По словам Владимира Зеленского, в январе 2020 года он совершил частный визит в Оман.

"Что за тайная поездка в Оман? Это была моя частная поездка. У меня есть семья. Живая семья, живые дети, полетели в Оман просто на отдых. Они имели эту возможность и имеют все права на это", - сказал Зеленский.

Он добавил, что воспользовался случаем для встреч с официальными лицами Омана.

"Мы понимали, что у меня могут быть только частные встречи. Я понимал, что я, как порядочный и достойный человек не буду использовать государственный самолет, чтобы улететь даже на встречу с тем человеком, который сегодня руководит Оманом", - заначив Зеленский.

По его словам, за пребывание в Омане заплатила его семья.

"Я полетел к своей семье. Моя семья оплатила номер в гостинице, я прилетел и был там трое суток. Затем, к сожалению, была трагедия, и я вернулся в Украину несколько смог быстро, мы начали заниматься иранской трагедией. В меня были встречи ради Украины, моя семья оплатила отель, я имею право улететь не инкогнито, а по билету, в котором написано Владимир Зеленский . и о чем вы говорите, что никто не знал - и никто не интересовался. Полетела человек на два -три дня. Я не должен, мне кажется, о своей частной поездке предупреждать. Я не брал с собой офис, своих помощников, министра иностранных дел ", - добавил Зеленский.

Напомним, 6 января Владимир Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршид. На встрече присутствовал Андрей Ермак , который на тот момент работал помощником президента Украины.

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