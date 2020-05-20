ВНО-2020: МОН утвердило список дат проведения оценки

20 мая, 2020, 20:34

Министерство образования и науки Украины обнародовало список дат проведения основной сессии внешнего независимого оценивания 2020 года с 25 июня по 17 июля

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии", - говорится в сообщении.

Таким образом, тестирование пройдет по:

- математике - 25 июня;

- украинскому языку и литературе - 30 июня;

- физике - 2 июля;

- испанскому, немецкому, французскому языку - 6 июля;

- английскому языку - 7 июля;

- истории Украины - 9 июля;

- биологии - 13 июля;

- географии - 15 июля;

- химии - 17 июля.

Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить свои информационные страницы приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО можно зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.

Напомним, и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине проведут с 25 июня по 17 июля 2020 года.

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