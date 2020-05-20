ВНО-2020: МОН утвердило список дат проведения оценки
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
"Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии", - говорится в сообщении.
Таким образом, тестирование пройдет по:
- математике - 25 июня;
- украинскому языку и литературе - 30 июня;
- физике - 2 июля;
- испанскому, немецкому, французскому языку - 6 июля;
- английскому языку - 7 июля;
- истории Украины - 9 июля;
- биологии - 13 июля;
- географии - 15 июля;
- химии - 17 июля.
Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить свои информационные страницы приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.
Дополнительная сессия ВНО запланирована на 23 июля - 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО можно зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая - 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля - 24 марта.
- Напомним, и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что внешнее независимое оценивание в Украине проведут с 25 июня по 17 июля 2020 года.
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