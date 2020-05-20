В Украине в ближайшие дни ожидается прохладная и дождливая погода, - Наталья Диденко
20 мая, 2020, 16:08
21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ближайшие две-три ночи - высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины. Куртки и плащи в ближайшее время не исчезнут с наших вешалок в коридорах. Как и зонты", - предупредила синоптик.
В Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди пройдут больше всего в центральных областях. Ночью +2...+7 градусов, на юге +7...+13 градусов, днем +12...+18 градусов, на юге местами до +20 градусов.
Ветер северо-западный, 5-12 м/с, на западе и севере с сильными порывами.
В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, днем - периодически дождь. Ночью +4...+7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, днем +14 градусов.
Холодная погода сохранится несколько дней. Небольшое потепление придет только на следующей неделе.
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