В США прорвали две дамбы: эвакуированы 10 тыс. человек
Об этом сообщает BBC.
"Около 10 тысяч жителей эвакуированы в американском штате Мичиган после прорыва двух дамб из-за сильных ливней в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.
Метеорологи уже предупредили об угрозе наводнения в районах у реки Титтабавассе.
В некоторых частях округа Мидланд, что в 209 км от Детройта, уровень воды может подняться до отметки 2,7 метра.
Отмечается, что одна из дамб, которая была построена в 1924 году, признана находящейся в неудовлетворительном состоянии в 2018 году.
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В то же время, состояние другой дамбы, построенной в 1925 году, признано удовлетворительным.
Ожидается, что сегодня в Мичиган прибудет президент США Дональд Трамп. Он посетит завод, на котором изготавливаются аппараты искусственной вентиляции легких.
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