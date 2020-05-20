В США прорвали две дамбы: эвакуированы 10 тыс. человек

20 мая, 2020, 16:11

В американском штате Мичиган эвакуировали около 10тысяч человек после прорыва двух дамб

Об этом сообщает BBC.

"Около 10 тысяч жителей эвакуированы в американском штате Мичиган после прорыва двух дамб из-за сильных ливней в течение нескольких дней", - говорится в сообщении.

Метеорологи уже предупредили об угрозе наводнения в районах у реки Титтабавассе.

В некоторых частях округа Мидланд, что в 209 км от Детройта, уровень воды может подняться до отметки 2,7 метра.

Отмечается, что одна из дамб, которая была построена в 1924 году, признана находящейся в неудовлетворительном состоянии в 2018 году.

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В то же время, состояние другой дамбы, построенной в 1925 году, признано удовлетворительным.

Ожидается, что сегодня в Мичиган прибудет президент США Дональд Трамп. Он посетит завод, на котором изготавливаются аппараты искусственной вентиляции легких.