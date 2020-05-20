В сентябре в Украине откроют инвестиционный офис. Возглавит соратник Саакашвили

20 мая, 2020, 11:28

Уже в первые 18 месяцев благодаря офису планируют привлечь $ 7 млрд инвестиций

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

По его словам, уже в течение первых 18 месяцев планируют привлечь $ 7 млрд инвестиций.

"Инвестиционный офис откроем в конце сентября. Взяли руководителя туда господина (Левана, - ред.) Варшаломидзе, который строил Батуми. Инвестиционный офис, там сейчас идет смена кадровой политики", - заявил Зеленский.

По его словам, во всех министерствах страны есть органы, занимающиеся инвестициями.

"Поэтому мы приняли решение - один и отдельный офис будет работать в сентябре и только он будет заниматься инвестициями. Первый свой план я уже согласовал на 18 месяцев быстрых инвестиций в Украину в размере $ 7 млрд. Есть уже понятные кампании, понятные люди и начисленные эти цифры ", - добавил он.