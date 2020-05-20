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Espreso.tvОбществоВ России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз превышает мировой уровень, - СМИ

В России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз превышает мировой уровень, - СМИ


фото: reuters
Смертность от коронавирусной инфекции среди медицинского персонала в России в 16 раз выше, чем в странах с подобными масштабами эпидемии

Соответствующие подсчеты провел правозащитный портал Медиазона.

"В России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских работников. Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране - медик. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела подобные масштабы", - говорится в сообщении.

По оценкам издания, доля медиков в общем количестве смертей от коронавирусной инфекции в РФ - 7%. Для сравнения, в Италии этот показатель составляет 0,65%, в США - 0,48%, в Иране - 1,59%.

По предположению "Медиазоны", ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умерших от COVID-19, а также высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.

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Также указывается, что две трети подтвержденных изданием смертельных случаев, связанных с коронавирусом, среди врачей приходятся на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан. Около половины умерших медиков - младший и средний медицинский персонал, чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.

По состоянию на 19 мая в России количество инфицированных коронавирусом достигло 299 941, умерли 2837 человек.

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