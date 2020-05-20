В ОГПУ назвали интересные для следствия заявления Гиркина и Поклонской и пообещали допросить Гордона

20 мая, 2020, 17:04

Как отмечается в аналитической справке Офиса генпрокурора российский экс-главарь боевиков Игорь Гиркин и бывшая прокурор АРК Наталья Поклонская в своих интервью подтвердили совершения ими и другими лицами ряда преступлений

Об этом сообщает Бабель, который получил в распоряжение документ от ОГПУ.

Отмечается, что заявления Гиркина и Поклонской способствуют судебным процессам в Нидерландах в деле крушения рейса МН-17 и в Международном уголовном суде (МУС).

Читайте также: "Думаю, что Янукович - жертва" Гордон анонсировал интервью с експрезидентом беглым

В частности, в Офисе генерального прокурора отмечают, что Гиркин признал преступления и подтвердил ряд фактов:

Ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах по делу о сбивании рейса МН-17. Ему также известно, что это дело начали слушать в суде Нидерландов. Теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения. Эти признания Гиркин сделал впервые.

Он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. Это нарушение законов и обычаев войны. Так, он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг несуществующей "ДНР" со здания мэрии.

Россия развязала и вела агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, засылала их на территорию Украины.

Бывшего командующего Военно-морских сил Украины россияне склоняли к совершению государственной измены.

Факты о захвате зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления. В интервью Гиркин настаивал, что план захвата зданий в Славянске разработал именно он.

Боевики захватывали оружие, военную технику и вооружение Вооруженных сил Украины.

Причастность к совершению террористических актов и диверсий, в частности он рассказал, что именно его люди сбивали с использованием захваченных ПЗРК.

В справке говорится, что информация Гиркина об общем контроле над оккупированными территориями как в Крыму, так и на востоке Украины может иметь важное значение для международных судов. Всю информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. Гиркин может быть одним из основных обвиняемых.

Читайте также: "Прямая пропаганда российской агрессии", - Минветеранов требует правоохранителей дать оценку деятельности Гордона

Наталья Поклонская в своем интервью Дмитрию Гордону подтвердила:

Что знает об уголовных производства в отношении нее в Украине. Это, как утверждают в Офисе генпрокурора, может быть использовано во время специальных досудебного и судебного разбирательств производств против Поклонской, а также в случае обжалования им приговоров в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Чо она совершила государственную измену, когда ее назначили на должность прокурора так называемой Республики Крым в составе Российской Федерации.

Роль Сергея Аксенова и Владимира Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой Республики Крым.

Свое соучастие в организации захвата государственной власти на территории АР Крым и г. Севастополь, а также в обеспечении проведения незаконного общекрымского "референдума" 16 марта 2014 года.

Конкретные обстоятельства, которые содержатся в подозрении, в частности то, что она проводила так называемое координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым по поводу организации и проведения 16 марта 2014 года незаконного общекрымского "референдума".

Свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она отметила, что инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга у здания Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету его деятельности и преследования членов Меджлиса.

Участие в незаконном лишении свободы украинца Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.

Факт государственной измены работницы органов прокуратуры (фамилия в документе не указана), которая, изменив присяге, перешла работать в пророссийскую "прокуратуру Крыма".

Что сама по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии.

Что граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории полуострова Крым, в места лишения свободы в РФ.

"Офис генпрокурора допросит журналиста Гордона в качестве свидетеля и для проведения необходимых экспертиз получит от него оригиналы видеозаписей интервью", - отмечается в справке.

Согласно документу, МКС использует видеоинтервью и другие медиаисточники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Например, статьи BBC использовались в качестве доказательств по делу по обвинению главаря повстанцев в Конго Жан-Пьера Бемби и другие.

Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.

В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковського и 19-летнего Юрия Поправко

Служба безопасности проведет проверку из-за интервью, которое Гордон взял у Гиркина (Стрелкова)

Вечером 18 мая активисты собрались у офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным

Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.

В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb