В ОГПУ назвали интересные для следствия заявления Гиркина и Поклонской и пообещали допросить Гордона
Об этом сообщает Бабель, который получил в распоряжение документ от ОГПУ.
Отмечается, что заявления Гиркина и Поклонской способствуют судебным процессам в Нидерландах в деле крушения рейса МН-17 и в Международном уголовном суде (МУС).
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В частности, в Офисе генерального прокурора отмечают, что Гиркин признал преступления и подтвердил ряд фактов:
- Ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах по делу о сбивании рейса МН-17. Ему также известно, что это дело начали слушать в суде Нидерландов. Теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения. Эти признания Гиркин сделал впервые.
- Он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. Это нарушение законов и обычаев войны. Так, он признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг несуществующей "ДНР" со здания мэрии.
- Россия развязала и вела агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, засылала их на территорию Украины.
- Бывшего командующего Военно-морских сил Украины россияне склоняли к совершению государственной измены.
- Факты о захвате зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления. В интервью Гиркин настаивал, что план захвата зданий в Славянске разработал именно он.
- Боевики захватывали оружие, военную технику и вооружение Вооруженных сил Украины.
- Причастность к совершению террористических актов и диверсий, в частности он рассказал, что именно его люди сбивали с использованием захваченных ПЗРК.
В справке говорится, что информация Гиркина об общем контроле над оккупированными территориями как в Крыму, так и на востоке Украины может иметь важное значение для международных судов. Всю информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. Гиркин может быть одним из основных обвиняемых.
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Наталья Поклонская в своем интервью Дмитрию Гордону подтвердила:
- Что знает об уголовных производства в отношении нее в Украине. Это, как утверждают в Офисе генпрокурора, может быть использовано во время специальных досудебного и судебного разбирательств производств против Поклонской, а также в случае обжалования им приговоров в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
- Чо она совершила государственную измену, когда ее назначили на должность прокурора так называемой Республики Крым в составе Российской Федерации.
- Роль Сергея Аксенова и Владимира Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой Республики Крым.
- Свое соучастие в организации захвата государственной власти на территории АР Крым и г. Севастополь, а также в обеспечении проведения незаконного общекрымского "референдума" 16 марта 2014 года.
- Конкретные обстоятельства, которые содержатся в подозрении, в частности то, что она проводила так называемое координационное совещание руководителей правоохранительных органов АР Крым по поводу организации и проведения 16 марта 2014 года незаконного общекрымского "референдума".
- Свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, она отметила, что инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга у здания Верховного совета Крыма 26 февраля 2014 года, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету его деятельности и преследования членов Меджлиса.
- Участие в незаконном лишении свободы украинца Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.
- Факт государственной измены работницы органов прокуратуры (фамилия в документе не указана), которая, изменив присяге, перешла работать в пророссийскую "прокуратуру Крыма".
- Что сама по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир", назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии.
- Что граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории полуострова Крым, в места лишения свободы в РФ.
"Офис генпрокурора допросит журналиста Гордона в качестве свидетеля и для проведения необходимых экспертиз получит от него оригиналы видеозаписей интервью", - отмечается в справке.
Согласно документу, МКС использует видеоинтервью и другие медиаисточники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности. Например, статьи BBC использовались в качестве доказательств по делу по обвинению главаря повстанцев в Конго Жан-Пьера Бемби и другие.
- Напомним, 18 мая Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
- В частности, в интервью российский террорист Гиркин признал свою ответственность за убийство в оккупированном Славянске граждан Украины 25-летнего Юрия Дьяковського и 19-летнего Юрия Поправко
- Служба безопасности проведет проверку из-за интервью, которое Гордон взял у Гиркина (Стрелкова)
- Вечером 18 мая активисты собрались у офиса Гордона во время трансляции его интервью (оно шло 3 с половиной часа) с террористом Гиркиным
- Свои интервью с Гиркиным и Поклонской Гордон назвал материалами для Гааги и потребовал публичных извинений от людей, которые раскритиковали его за предоставление медиаплощадки для террористов и коллаборационистов.
- В ОГПУ отреагировали на интервью Гордона с российским террористом Гиркиным: прокурор Гюндуз Мамедов отметил, что это ценная информация, которую включат в расследование.
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