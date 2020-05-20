В Николаеве работа детсадов может быть восстановлена с 1 июня, - мэр

20 мая, 2020, 16:03

В Николаеве планируют возобновить работу детских садов с 1 июня, план по выходу из карантина подготовил Николаевский горсовет

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает пресс-служба горсовета.

"Мы предоставили свои предложения государственному санитарному врачу по выходу из карантина. Планируется, что детские сады откроются с 1 июня", - сказал Сенкевич.

Санкевич отметил, что с 23 мая планируется открытие спортивных залов и клубов. Городской стадион Николаева уже открыт и работает с перерывами на дезинфекцию.

"Сейчас на стадионе можно гулять и бегать. Команды смогут тренироваться в соответствии с запросами", - добавил мэр.

Напомним, Министерство здравоохранения представило требования по противоэпидемических мероприятий во время работы детских садов в период карантина.

20 мая на заседании правительства было принято решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, детских садов, проведение спортивных соревнований и обрядов в церквях.

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