В Мукачево полиция открыла производство из-за вспышки COVID-19 в психоневрологическом интернате
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки коронавируса в интернате.
Отмечается, что по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 25 человек.
"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по 1 ч. Ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.
В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в этом заведении.
- Напомним, в Мукачево Закарпатской области произошла вспышка коронавируса в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики.
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