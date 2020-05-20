В Мукачево полиция открыла производство из-за вспышки COVID-19 в психоневрологическом интернате

20 мая, 2020, 16:30

В Мукачево, где в психоневрологическом интернате было выявлено 25 человек с коронавирусом, правоохранители открыли уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Местная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки коронавируса в интернате.

Отмечается, что по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 25 человек.

"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по 1 ч. Ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

В рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в этом заведении.

Напомним, в Мукачево Закарпатской области произошла вспышка коронавируса в областном психоневрологическом интернате, у больных отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-диагностики.

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