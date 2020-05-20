В Мариинском парке начинается пресс-конференция Зеленского. Фоторепортаж
20 мая, 2020, 10:39
В Мариинском парке начинается пресс-конференция президента Владимира Зеленского
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Из-за карантинных ограничений на пресс-конференцию аккредитовали ограниченный круг преставителей СМИ. Сейчас возле Мариинского парка собрались более сотни журналистов.
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