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Espreso.tvОбществоВ Мариинском парке начинается пресс-конференция Зеленского. Фоторепортаж

В Мариинском парке начинается пресс-конференция Зеленского. Фоторепортаж


фото: Ілля Євлаш
В Мариинском парке начинается пресс-конференция президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из-за карантинных ограничений на пресс-конференцию аккредитовали ограниченный круг преставителей СМИ. Сейчас возле Мариинского парка собрались более сотни журналистов.

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