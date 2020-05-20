В Киеве три новых очага возгорания коронавируса, - Кличко

20 мая, 2020, 12:34

19 мая в Киеве обнаружили три новых очага возгорания коронавируса: два в общежитиях, и один в Центре социально-психологической реабилитации детей

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 51 человек. Среди них - 8 медиков", - отметил Кличко.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 2 человека. Всего за это время - 54 летальных случая.

Сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет

19 мужчин от 19 до 77 лет

3 девочки в возрасте 9, 12 и 16 лет и 4 мальчика в возрасте от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

В Киеве 3 новых очага возгорания COVID-19:

Общежитие на ул. Серповой (3 инфицированных, 7 контактных лиц из 340 жителей)

Общежитие на ул. Киквидзе (2 инфицированных (госпитализированы), 10 контактных лиц с 55 жителей)

Центр социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка).

Напомним, в 18 мая в Киеве зафиксировали 38 новых случаев на COVID-19

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