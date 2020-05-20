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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Майдана Независимости

В Киеве сообщили о заминировании Майдана Независимости


фото: glavcom
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Майдана Независимости

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

"В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Майдана Независимости", - говорится в сообщении.

На место выехали полицейские и следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники, а также скорая помощь и ГСЧС.

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