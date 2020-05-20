В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием: легковушка протаранила три автомобиля

20 мая, 2020, 16:01

В Киеве, на улице Дегтяревской, водитель Volkswagen Jetta устроил ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водитель Volkswagen двигался по Дегтяревской от Лукьяновки в направлении улицы Елены Телиги. По неизвестным причинам, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где по касательной ударил кроссовер Subaru Forester, после чего протаранил припаркованную Honda Civic, которую от удара отбросило в Skoda Fabia, стоявшую за ней.

А сам Jetta после столкновения перевернулся на крышу.

В ДТП никто из людей не пострадал. Водитель Volkswagen от прохождения освидетельствования на состояние наркотического или алкогольного опьянения отказался. По данным свидетелей, он был пьян.

Полицейские составили на виновника аварии два протокола - за совершение ДТП и за отказ от прохождения алкотеста.