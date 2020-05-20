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Espreso.tvОбществоВ КСУ 51 нардеп обжалует назначение Сытника директором НАБУ

В КСУ 51 нардеп обжалует назначение Сытника директором НАБУ


фото: 24tv
Народные депутаты обратились в Конституционный суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В Конституционный Суд Украины 20 мая поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины "от 16 апреля 2015 № 218/2015", - говорится в сообщении.

В представлении отмечается, что парламентарии считают, что вышеупомянутый указ не соответствует требованиям нескольких статей Конституции Украины. Также говорится о том, что президент Порошенко, подписавший документ, мог выйти за пределы своей конституционной компетенции.

 

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