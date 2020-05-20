Укрзализныця получила 7 млрд грн убытка за первый квартал

20 мая, 2020, 14:04

Укрзализныця по итогам первого квартала 2020 года получила убыток в размере 7 млрд грн. В документе указано, что на финансово-экономические показатели влияет прекращения хозяйственной деятельности с 11 марта

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы Кабмина.

Министерство инфраструктуры предлагает установить для Укрзализныци базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2019 года, в размере 30% (сейчас - 90%).

"По результатам первого квартала текущего года общество получило убытки на 7 млрд грн ... В то же время, по прогнозам общества, в связи с необходимостью погашения кредитов и процентов по ним (11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно), дефицит средств на конец года может составить 16 млрд грн ", - говорится в тексте пояснительной записки.

В документе также отмечается, что сокращение объемов производства в Украине, остановка работы отдельных предприятий-грузоотправителей и негативная конъюнктура на международных рынках привели к уменьшению общего грузооборота в первом квартале 2020 году на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для минимизации негативных последствий Укрзализныця ввела режим простоя для персонала, приостановила плановое повышение зарплат, ограничила закупки материально-технических ресурсов и услуг (кроме критических позиций), оптимизировала платежи.

В компании заявили, что местные органы власти задолжали ей более 500 млн грн компенсаций за перевозку льготных категорий пассажиров. Это ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения после снятия карантина, говорят в УЗ.