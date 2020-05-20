Украинский футболист отказался от зарплаты в итальянском клубе

20 мая, 2020, 21:15

Футболисты, тренерский штаб и спортивный директор итальянского "Лечче" решили отказаться от зарплаты за март

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Однако все футболисты все-таки получат эти деньги, если клубу удастся сохранить прописку в серии А.

При этом сотрудники из администрации клуба, физиотерапевты, работники складов с экипировкой, все сотрудники молодежных команд получат заработную плату за март.

За "Лечче" выступает украинский полузащитник Евгений Шахов. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и отдал 3 результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Италии по футболу команда занимает восемнадцатое место.