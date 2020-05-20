Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за обвинений ВСУ в обстрелах энергетической инфраструктуры, - Резников
20 мая, 2020, 20:35
Украинская сторона созывает внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за ложного обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области
Об этом сказал первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в комментарии "Интерфаксу-Украина".
"С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в неотложном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции", - заявил он
По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова об этой инициативе.
- Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы в связи с угрозами главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника.
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