Украина получит от ЕС 1,2 млрд евро помощи

20 мая, 2020, 16:55

Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры о будущем меморандуме, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша.

Далее этот меморандум должна ратифицировать Верховная Рада. После ратификации меморандума Украина сможет получить первый транш объемом в 600 млн, который является бесспорным.

Средства предоставят в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях" с максимальным сроком погашения в 15 лет.

Украина является одной из десяти стран, которым в целом выделят до 3 млрд евро помощи. Кроме Украины помощь получат Албания - 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн.

Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.