Супрун заявила, что Ермак пригласил ее в ОПУ и предложил работать в возглавляемом Саакашвили Нацсовете реформ

20 мая, 2020, 20:11

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что получила приглашение присоединиться к Национальному совету реформ, исполнительный комитет которой недавно возглавил Саакашвили

Об этом сообщила Супрун в Facebook.

По ее словам, на встрече не было Саакашвили, зато там был заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.

"Во время встречи Ермак озвучил желание свое и якобы президента также, чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - пишет Супрун.

Впрочем, по ее словам, когда она попыталась уточнить, какой именно будет ее роль в этом органе, Ермак не смог дать четкого ответа.

Так же он якобы не смог уточнить планы реформ и планы формата работы исполнительного комитета совета.

"Где-то на десятой минуте встречи Андрею Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса", - рассказывает Супрун.

По словам автора медицинской реформы у нее сложилось впечатление, что эту встречу организовали по чьему-то поручению и "для галочки", ведь конкретного предложения так и не было.

"Такой способ работы и коммуникации - это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны", - пишет Супрун.