Супрун заявила, что Ермак пригласил ее в ОПУ и предложил работать в возглавляемом Саакашвили Нацсовете реформ
Об этом сообщила Супрун в Facebook.
По ее словам, на встрече не было Саакашвили, зато там был заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.
"Во время встречи Ермак озвучил желание свое и якобы президента также, чтобы я присоединилась к Национальному совету реформ", - пишет Супрун.
Впрочем, по ее словам, когда она попыталась уточнить, какой именно будет ее роль в этом органе, Ермак не смог дать четкого ответа.
Так же он якобы не смог уточнить планы реформ и планы формата работы исполнительного комитета совета.
"Где-то на десятой минуте встречи Андрею Ермаку надо было принять "важный" звонок, после которого он уже не вернулся. При этом сама встреча началась с опозданием на полчаса", - рассказывает Супрун.
По словам автора медицинской реформы у нее сложилось впечатление, что эту встречу организовали по чьему-то поручению и "для галочки", ведь конкретного предложения так и не было.
"Такой способ работы и коммуникации - это путь к поражению не только Владимира Зеленского, Андрея Ермака и их политической силы. Это путь к поражению всей страны", - пишет Супрун.
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