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Espreso.tvОбществоСуд оштрафовал двух участников протестов в Новых Санжарах

Суд оштрафовал двух участников протестов в Новых Санжарах

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании вины между участниками массовых беспорядков в городе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Суд признал двух жителей Новосанжарского района виновными в блокировании дороги с помощью препятствий. Им назначено наказание в виде штрафа 850 гривен

"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом, движение общественного и другого транспорта", - сообщили в прокуратуре

  • Полиция осуществляет 8 расследований по фактам правонарушений у медицинского центра "Новые Санжары".
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