Суд оштрафовал двух участников протестов в Новых Санжарах

20 мая, 2020, 22:45

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании вины между участниками массовых беспорядков в городе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Суд признал двух жителей Новосанжарского района виновными в блокировании дороги с помощью препятствий. Им назначено наказание в виде штрафа 850 гривен

"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом, движение общественного и другого транспорта", - сообщили в прокуратуре