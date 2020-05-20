Суд оштрафовал двух участников протестов в Новых Санжарах
20 мая, 2020, 22:45
Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил два соглашения о признании вины между участниками массовых беспорядков в городе
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.
Суд признал двух жителей Новосанжарского района виновными в блокировании дороги с помощью препятствий. Им назначено наказание в виде штрафа 850 гривен
"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав таким образом, движение общественного и другого транспорта", - сообщили в прокуратуре
- Полиция осуществляет 8 расследований по фактам правонарушений у медицинского центра "Новые Санжары".
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