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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что изменил процедуру назначения председателя НСЗУ с целью внести свою кандидатуру

Степанов заявил, что изменил процедуру назначения председателя НСЗУ с целью внести свою кандидатуру


фото: odessamedia
Министр здравоохранения Максим Степанов не согласовал ни одной кандидатуры среди трех победителей конкурса на должность главы Национальной службы здоровья

Об этом Степанов заявил на заседании правительства, передает Hromadske .

Он напомнил, что на должность главы НСЗУ провели конкурс в январе 2020-го.

"Я провел собеседования согласно законодательству с тремя людьми, которые победили на этом конкурсе, подал сегодня протокольное решение об отсутствии победителя конкурса. Также принято сегодня распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность председателя НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - сказал глава МОЗ.

Он добавил, что, вероятно, уже на следующее заседание Кабмина он вынесет предложение по собственной кандидатуре на эту должность.

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