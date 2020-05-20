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Espreso.tvОбществоСколько продлится моя каденция, будет решать народ Украины, - Зеленский

Сколько продлится моя каденция, будет решать народ Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что продолжительность его пребывания на президентском посту будет определять украинский народ

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, посвященной году пребывания на посту президента Украины, сообщает Еспресо.TV .

"Я до конца своей каденции, сколько она будет, будет решать народ Украины. Я уверен, что до конца моей каденции мы достроим все государственные дороги. Что касается местных дорог, то там ситуация не такая быстрая, потому что мы не имеем на нее влияние. Пока что. Но я уверен, что на местах у нас также будет влияние и мы построим еще и все дороги в городах ", - сказал Зеленский.

По его словам, он хочет стать президентом, которого бы запомнили, как человека, который построил в Украине дороги.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнили бы, как человека, после которого в Украине появились дороги. Я очень этого хочу, так как собираюсь жить в Украине и после своей президентской каденции и хочу, чтобы мне не было стыдно", - добавил Зеленский.

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