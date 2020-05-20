Россию ждет рекордный обвал экономики из-за коронавируса, - Bloomberg

20 мая, 2020, 15:39

Россию ждет рекордный обвал экономики по итогам второго квартала 2020 года из-за пандемии коронавируса

Такой прогноз, основанный на данных Минфина РФ, опубликовало агентство Bloomberg.

"С карантином, продленным до конца мая, падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса (в 2008 году, - ред.)", - отметил аналитик Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Как отмечается, падение ВВП России в апреле-июне составит 16%, что является худшим квартальным показателем минимум с начала 1990-х годов.

По данным агентства IHS Markit, российский авторынок в прошлом месяце пережил "черный апрель", так как продажи упали на 72% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Показатели производства в апреле упали до минимума с 1997 года.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 мая Россия находится на втором месте по количеству больных COVID-19 в мире - 308 705 человек. Там зафиксировано почти 3 тыс. Ссмертей, еще 85,3 тыс. человек выздоровели.