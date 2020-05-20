Рада поддержала закон об урегулировании сферы коммунальных услуг: что он предлагает
20 мая, 2020, 16:26
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект для урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Такое решение поддержали 239 народных депутатов Украины.
Законопроект №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг предусматривает введение публичных договоров о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами.
Это упрощает процедуру заключения этих договоров как для исполнителей коммунальных услуг, так и для потребителей услуг:
- предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения об избрании модели договорных отношений в доме;
- определение полномочий НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии;
- введение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии и, как следствие, невозможность двойной компенсации потребителями расходов на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов и прочее.
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