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Espreso.tvОбществоРада отменила заседание 21 и 22 мая из-за нового случая COVID-19 среди нардепов

Рада отменила заседание 21 и 22 мая из-за нового случая COVID-19 среди нардепов


фото: rada.gov.ua
В связи со вспышкой коронавируса в парламенте Верховная Рада Украины приняла решение отменить пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая

Об этом говорится в постановлении ВР.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3511 "О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва".

"За" проголосовали 311 депутатов ВР.

"Внести изменения в календарный план проведения третьей сессии ВРУ ... о работе Верховной Рады Украины в мае 2020 года, предусмотрев 21 и 22 мая работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в постановлении.

Отменить заседание рекомендовал регламентный комитет.

  • Напомним, у народного депутата от фракции "Батькивщина" Олега Мейдича диагностировали COVID-19.
  • Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал отменить ближайшие пленарные заседания. Такое решение комитет принял за новый случай заражения коронавируса среди нардепов.

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