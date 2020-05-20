Рада окончательно отказала в принятии закона о пенсионном возрасте для женщин
20 мая, 2020, 12:38
Верховная Рада отклонила законопроект, которым предлагали разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы
Об этом пишет РБК-Украина .
За отклонение законопроекту №0972 "О внесении изменений в закон" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно совершенствования пенсионного обеспечения" проголосовали 264 парламентариев ..
Напомним, в сентябре 2019 сообщалось, что парламент рассмотрит с предложениями президента законопроект №0972.
- В января 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.
- Однако уже в феврале того же года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.
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