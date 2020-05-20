 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада окончательно отказала в принятии закона о пенсионном возрасте для женщин

Рада окончательно отказала в принятии закона о пенсионном возрасте для женщин


фото: segodnya
Верховная Рада отклонила законопроект, которым предлагали разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы

Об этом пишет РБК-Украина .

За отклонение законопроекту №0972 "О внесении изменений в закон" Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно совершенствования пенсионного обеспечения" проголосовали 264 парламентариев ..

Напомним, в сентябре 2019 сообщалось, что парламент рассмотрит с предложениями президента законопроект №0972.

  • В января 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом данный проект закона. За него проголосовали 256 нардепов при 226 минимально необходимых.
  • Однако уже в феврале того же года пятый президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект. В своих предложениях он подчеркивал, что в последние годы наблюдается дефицит бюджета Пенсионного фонда, и поэтому на тот момент отсутствовало финансовое обеспечение для реализации этого закона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать