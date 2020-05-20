 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Вместе с президентом в туалет пошла вся страна": реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского

"Вместе с президентом в туалет пошла вся страна": реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского


фото: reuters
Сеть отреагировала на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского

Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться с мнениями украинских соцсетей.

Пресс-конференцию на несколько минут прервал сам президент.

"Вместе с президентом в туалет пошла вся страна", - написал музыкант и блогер Иван Марунич.

Поэт и прозаик Сергей Жадан также прокомментировал пресс-конференцию президента.

 

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 мая, 2020 среда

больше новостей

20 мая, 2020 среда

19 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать