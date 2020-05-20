"Вместе с президентом в туалет пошла вся страна": реакция соцсетей на пресс-конференцию Зеленского
Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться с мнениями украинских соцсетей.
Пресс-конференцию на несколько минут прервал сам президент.
"Вместе с президентом в туалет пошла вся страна", - написал музыкант и блогер Иван Марунич.
Поэт и прозаик Сергей Жадан также прокомментировал пресс-конференцию президента.
Ответ Зеленского на пресс-конференции по его визиту в Оман - полный бред. Для справки: в Омане есть посол Украины (по совместительству).
Пока самый смешной комментарий об этой пресс-конференции был от Дмитрия Лиховия:
"Зеленский: Я точно не назначил на должности ни одного армейского друга".
И правда, где же им взяться у четирежды уклониста.
Несколько дней назад я думал, что это шутка. Но Зеленский сегодня на пресс-конференции превзошел все ожидания. цитирую:
"Ни кума или военного друга я не буду назначать. Ни одного кума и военного друга я не назначил".
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