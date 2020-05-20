"Убийства украинцев на Донбассе, репрессии крымских татар - не "ерунда": Украина ответила Валенсе на идею "развития мира" с Путиным
Об этом в Twitter заметило посольство Украины в Польше, реагируя на высказывания экс-президента Польши Леха Валенсы.
Ранее в интервью российскому информагентству ТАСС Валенса заявил, что Россия должна "как можно скорее оказаться во всех структурах, которые думают о будущем". Он подчеркнул, что хочет иметь с президентом России "хорошие отношения", а Путин не должен заниматься "ерундой", поскольку он "нужен миру".
"Нарушение международного права, оккупация Крыма, убийство украинцев на Донбассе, репрессии против крымских татар не являются "глупостью", которую можно отложить в сторону. Прежде всего, Путин должен прекратить такого рода действия, чтобы начать с ним говорить о "построении мира" , - отметили в посольстве.
Łamanie prawa międzynarodowego, okupacja Krymu, zabijanie Ukraińców w Donbasie, represje Tatarów Krymskich to nie "jerunda", jaką można odstawić na boku. Najpierw Putin musi zaprzestać takie dzialanie, aby zacząć z nim rozmawiać o "stroitelstwie mira" https://t.co/WHWlnZ1iAv- Ukraine in Poland (@UKRinPL) May 20, 2020
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