"Убийства украинцев на Донбассе, репрессии крымских татар - не "ерунда": Украина ответила Валенсе на идею "развития мира" с Путиным

20 мая, 2020, 22:17

Действия России в Украине, в частности, аннексия Крыма и агрессия на Донбассе не являются "глупостью"

Об этом в Twitter заметило посольство Украины в Польше, реагируя на высказывания экс-президента Польши Леха Валенсы.

Ранее в интервью российскому информагентству ТАСС Валенса заявил, что Россия должна "как можно скорее оказаться во всех структурах, которые думают о будущем". Он подчеркнул, что хочет иметь с президентом России "хорошие отношения", а Путин не должен заниматься "ерундой", поскольку он "нужен миру".

"Нарушение международного права, оккупация Крыма, убийство украинцев на Донбассе, репрессии против крымских татар не являются "глупостью", которую можно отложить в сторону. Прежде всего, Путин должен прекратить такого рода действия, чтобы начать с ним говорить о "построении мира" , - отметили в посольстве.