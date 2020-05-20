"Русофобия получила новое дыхание", - в МИД РФ подытожили год Зеленского
20 мая, 2020, 19:39
Министерство иностранных дел России обнародовало большой комментарий к годовщине президентства Владимира Зеленского
Его обнародовала пресс-служба ведомства.
Там вспомнили обещания Зеленского "избавить украинцев от наследия Порошенко".
Зеленскому говорят, что он:
- не расследовал события на Майдане и "политические убийства";
- не отменил языковой закон, а более того, его внедрение "идет полным ходом". Также Зеленский дополнил это "одиозным законом о среднем образовании";
- продлил запрет российских соцсетей и расширил санкции против РФ;
- от Порошенко получил в наследство "панический страх" перед "агрессивным меньшинством национал-радикалов", которое "чувствует себя хозяином страны" и приказывает власти;
- при Зеленском "накопились экономические проблемы" и "растет социальное напряжение".
В общем, как говорят в МИД РФ, при Зеленском "русофобия получила новое дыхание".
"Непреложной остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается общая история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", - обвиняет МИД России.
Напомним, сегодня, 20 мая, в день годовщины президентства Зеленский дал пресс-конференцию в Мариинском парке в Киеве.
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