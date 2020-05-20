"Рада нарабатывает изменения в законодательство": Зеленский сообщил, что для защиты крымских татар могут изменить Конституцию
Об этом Зеленский сказал на пресс конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, передает Еспресо.TV .
Зеленский отметил, что решение о создании рабочей группы было принято на встрече с Джемилевым, Чубаровым, Чийгозом и представителями Меджлиса.
"Мы все соберемся. Этот совет начинает работать. Он нарабатывает изменения в законодательство Украины, какие могут быть изменения в Конституцию Украины. Каким образом мы поддерживаем это население", - сказал Зеленский.
Президент Украины рассказал о планах построить для крымских татар 500 квартир в Херсонской области и еще 1000 - в других регионах Украины.
"На Херсонщине, как мы договорились с Эрдоганом, он готов строить. Землю господин Гусев, председатель ОГА Херсонщины, уже подготовил. Есть места для того, чтобы построить первые 500 квартир для крымских татар. Отдельно Турция договаривалась с господином Джемилевым еще до меня, еще до того, как я стал президентом. Еще строительство 1000 квартир для переселенцев, для крымских татар. 500 из них - в киевском регионе, и по 100, мне кажется, Херсон, Львов, Одесса и Днипро", - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что вопроса Крыма - не мало в делах государства.
"Вопрос Крыма - в информационном пространстве, может, действительно его мало. Но точно его не мало в делах государства", - подчеркнул Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-