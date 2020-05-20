"Просто прекратить стрелять" - это сложный процесс, - Зеленский

20 мая, 2020, 11:50

Об этом президент Зеленский рассказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV

"Что касается" просто перестать стрелять ". Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала", - заявил президент.

Он отметил, что хотел бы показать всему миру, что в Украине очень крепкая армия.

"Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем. И та сторона, действительно, если она просто перестала стрелять, что они действительно должны сделать согласно нашим Минским договоренностям, согласно договоренностям в Нормандии, согласно того, чтобы они не провоцировали ... Все, закончилось. Но они не знают, что с ними потом будет, я имею в виду боевиков. Потому что обычные люди, которые там есть, они не знают ежедневно , что с ними будет ", - добавил Зеленский.

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