"Продолжим работать с властью страны": посольство США прокомментировал год Зеленского у власти

20 мая, 2020, 21:36

Посольство США в Украине выступило с заявлением по случаю года вступления в должность президента Владимира Зеленского

Заявление обнародовал Facebook посольства.

"Мы поздравляем президента Зеленского и его администрацию с первой годовщиной пребывания у власти. Когда его избрали президентом, США искренне приветствовали его преданность делу внедрения реформ, необходимых для перехода Украины в новую эру, ознаменованную стабильностью, процветанием, демократией и дальейшей интеграцией в Европу. Мы высоко ценим прогресс, достигнутый в этом году. Более 130 украинцев, несправедливо задержанных Россией и ее ставленниками, вернулись к своим семьям. Правительство завершило процесс анбандлинга в секторе природного газа, что является важным шагом в укреплении энергетической безопасности Украины. Продвинулись вперед усилия по децентрализации для расширения возможностей местных громад. Украина осуществила много реформ, необходимых для новой программы МВФ", - говорится в заявлении.

Также американские дипломаты утверждают, что президент Зеленский и его команда "продвигаются вперед в вопросах устранения олигархической системы в Украине, укрепление верховенства права и обеспечения независимости и доброчестности антикоррупционных и правоохранительных учреждений".

"Мы будем продолжать работать с властью страны для достижения ее целей, и мы призываем народных депутатов, местных и региональных чиновников противостоять попыткам определенных корыстных кругов замедлить прогресс. Начинается второй год президентства Владимира Зеленского, и Соединенные Штаты твердо стоят на стороне народа Украины в поддержке демократической и успешной Украины, которая находится в безопасности в своих международно признанных границ", - говорится в заявлении.