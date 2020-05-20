"Повышение не произойдет": Криклий о ценах на железнодорожные билеты после карантина

20 мая, 2020, 18:12

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что повышение стоимости проезда железнодорожным транспортом в Украине после завершения карантина не произойдет

Об этом Криклий сообщил во время брифинга 20 мая, сообщает Еспресо.TV.

"То, что касается железнодорожных перевозок, там это наверное наиболее чувствительный вопрос, повышение стоимости (билетов - ред.) не произойдет. Мы прекрасно осознаем социальный эффект и важность этих перевозок", - подчеркнул Криклий.

Министр инфраструктуры также отметил, что стоимость пассажирских билетов на автобусные и маршрутные перевозки также не будет расти. Ведь цена билетов на эти виды транспорта устанавливается каждым городом отдельно.

"Она (цена - ред.) не будет расти, если города не решат ее пересматривать, чего бы мы не советовали, тоже учитывая социальный аспект этого вопроса ", - отметил Криклий.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры сообщили, что согласно решению правительства с 22 мая будет постепенно восстанавливаться транспорт, заработают регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и назвали все даты возобновления транспортного сообщения в Украине.

20 мая на заседании правительства было принято решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведения спортивных соревнований и обрядов в церквях.

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