"Пока не верю": Зеленский говорит, что реформа Укрзализныци есть только на бумаге

20 мая, 2020, 13:33

Президент поделился своими мыслями по реформе Укрзализныци на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Это отдельное государство - Укрзализныця. Изменен руководитель, там есть наблюдательный совет, в них есть, к сожалению, пока на бумаге реформа "Укрзализныци". Верю ли я, что это произойдет в ближайшее время? Нет! Из того, что я сейчас там вижу - пока нет. Потому что на бумаге она (реформа, - Еспресо) сейчас очень сложная ", - пояснил президент.

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