"Пленки были сфабрикованы": Климпуш-Цинцадзе о записях Деркача

20 мая, 2020, 19:29

Нардеп VIII созыва Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что обнародованные записи разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом сфабрикованы

Об этом Климпуш-Цинцадзе заявилана на брифинге, организованном в связи с заявлением президента Зеленского на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Открытие Генпрокуратурой дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе абсолютно позорной пресс-конференции господина Деркача, ревностного сторонника и поборника русской православной церкви в Украине, на которой он представил сфабрикованные записи между президентом Порошенко и вице-президентом США Байденом, по нашему мнению, произошло по указанию непосредственно Банковой", - сказала она.

Нардеп отметила, что Зеленский и ОПУ участвуют в информационной атаке РФ против Украины.

"Как по мне, то президент Зеленский вместе со своим Офисом решил играть в поддавки с РФ и участвовать в этой информационной атаке Кремля против Украины", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь адвокат Петра Порошенко Илья Новиков отметил, что обнародованные записи были сфабрикованы.

"Не может идти речь, чтобы подтвердить достоверность этих записей. Уже сделано заявление со стороны кампании кандидата в президенты США Байдена о том, что разговоры, которые были опубликованы Украины, были существенно отредактированы. Я могу только присоединиться к этой оценке", - сказал Новиков .

Климпуш-Цинцадзе также добавила, что обнародованные записи были сфабрикованы.

"Можно добавить, что говорил представитель Байдена, что они существенно отредактированы. И собственно не стоят дырки от бублика. Мы говорим, что эти пленки были сфабрикованы", - отметила нардеп.

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