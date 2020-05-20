"Ни сути, ни уважения, ни признания ошибок": Сенцов назвал пресс-конференцию Зеленского "местной постановкой пресс-конференции Путина"

20 мая, 2020, 20:09

Украинский режиссер, активист и политзаключенный Кремля Олег Сенцов раскритиковал поведение президента Владимира Зеленского на пресс-конференции, назвав мероприятие "местной постановкой пресс-конференции Путина"

Об этом Сенцов написал в Facebook.

"Все пять лет заключения в России я смотрел пресс-конференции Путина. Это был хорошо срежисований театр пафоса и лжи, где единственным интересным персонажем был Цымбалюк, который из года в год спрашивал у главного актера, когда освободят украинских пленных. Сегодня я имел возможность увидеть так сказать местную постановку. Конечно, она очень отличалась от московского куска лакированного дерьма, была более демократичной и с претензией на искренность. Именно так, не настоящей искренностью, а только претензией на нее сегодня Владимир Зеленский встретил журналистов", - написал Сенцов.

Активист также раскритиковал Зеленского за отказ в аккредитации "неудобным" СМИ и поведение во время общения с журналистами.

"Многие неудобных представители СМИ не были аккредитованы, но большинство неудобных вопросов было все же задано. Я не буду сейчас цитировать все эти ответы, кто-то видел трансляцию, кто-то уже узнал основное из новостей, но меня они не удовлетворили. Это все походило на какое-то петляние, которое затем переходило в споры с журналистами, и, к сожалению, уровень этого общения снижал сам президент", - написал Сенцов.

Кроме того, Сенцов упрекнул Зеленского в несамостоятельности при ответах на вопросы.

"По итогам: ни сути, ни уважения, ни признания ошибок. Зато мы увидели, как на самом деле работает руководство нашей страны: пресс-секретарь указывает что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить. Представляю, что у них там происходит, если нет камер и свидетелей. Можно и в дальнейшем со всего этого стебаться, но нам предлагают этот перфоманс на следующие 4 и, как сегодня неожиданно выяснилось, еще +5 бонусных лет", - подытожил Сенцов.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам года работы в должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb