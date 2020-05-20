"Не имеет права на исключение": суд ЕС отклонил иск "Северного потока-2" по газовой директиве
Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
"Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми", - говорится в решении суда.
"Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается части линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена", - говорится в решении.
15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от норм регулирования газовой директивы ЕС.
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