"Не имеет права на исключение": суд ЕС отклонил иск "Северного потока-2" по газовой директиве

20 мая, 2020, 18:04

Генеральный суд Европейского союза принял решение, согласно которому российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с нормами регулирования Евросоюза и не имеет права на исключение

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

"Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми", - говорится в решении суда.

"Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему "Северный поток", свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается части линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена", - говорится в решении.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от норм регулирования газовой директивы ЕС.