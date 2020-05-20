"Киевводоканал" хочет повысить тарифы на воду еще на 19%

20 мая, 2020, 10:53

С января 2021 года компания "Киевводоканал" предлагает повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева еще на 19%

Об этом говорится на сайте компании.

В частности, "Киевводоканал" предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева на 2021 в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр.

Из них 14,74 грн - за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн - за водоотведение кубометра воды.

В компании напомнили, что в феврале 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был принят проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн за 1 кубометр.

При этом 13,44 грн составляет тариф на водоснабжение и 9,552 грн - на водоотведение кубометра воды.