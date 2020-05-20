"Киевводоканал" хочет повысить тарифы на воду еще на 19%
Об этом говорится на сайте компании.
В частности, "Киевводоканал" предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева на 2021 в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр.
Из них 14,74 грн - за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн - за водоотведение кубометра воды.
В компании напомнили, что в феврале 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был принят проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн за 1 кубометр.
При этом 13,44 грн составляет тариф на водоснабжение и 9,552 грн - на водоотведение кубометра воды.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-