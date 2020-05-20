"Думаю, что Янукович - жертва": Гордон анонсировал интервью со сбежавшим экс-президентом
Об этом сообщает НВ .
"Да, мне для полноты картины не хватает еще нескольких интервью. И я с удовольствием возьму интервью у Виктора Януковича, у Владимира Путина и у Петра Порошенко. Переговоры с Виктором Януковичем продолжаются, Владимир Путин на связь не выходит, Петр Порошенко на сегодняшний день от интервью отказался", - заявил Гордон в эфире одного из телеканалов.
Интервьюер назвал сбежавшего экс-президента "жертвой".
"Мне кажется, что Виктор Янукович очень хочет этого интервью, о чем у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович - жертва. У меня есть стойкое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить", - заявил Гордон.
- Напомним, 18 мая журналист Дмитрий Гордон взял интервью у участника российской оккупации Крыма и Донбасса террориста Игоря Гиркина.
- Гордон назвал свои интервью с российским террористом Игорем Гиркиным и колаборанткой Натальей Поклонской материалами для гаагского суда, сделанными в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
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